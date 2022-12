Babys und Kleinkindern die Zähne putzen: So geht's!

Muss man sofort zur Zahnbürste greifen, wenn Kids Schokolade gegessen haben? Oder Süßes lieber verbieten?

Ich halte nichts davon, Süßigkeiten vollständig zu verbieten. Abends sollten die Zähne in jedem Fall vor dem Schlafengehen gründlich geputzt werden, damit der Speichel in der Nacht die Zähne regenerieren und reparieren kann. Für zwischendurch sind Kinderzahnpflegekaugummis (BITTE erst ab drei Jahren, davor besteht Verschluckungsgefahr!) mit Xylit empfehlenswert.

Kariesbakterien sind der Feind von Milchzähnen. Aber: Wie genau entsteht Karies?

Der Zucker ist der Treibstoff für die Bakterien – ähnlich wie Benzin für ein Auto. Wenn wir also Süßigkeiten essen, werden die Kariesbakterien durch die Zuckerzufuhr in ihrer Aktivität und dem Wachstum gefördert. Die Stoffwechselprodukte der Kariesbakterien greifen so die Zahnhartsubstanz an, und die Karies wächst in die Tiefe.

Babys Zähne versichern: Empfehlen Sie, eine Zahnzusatzversicherung Kinder abzuschließen?

Ich habe für meine Kinder keine abgeschlossen, weil ich der Meinung bin, dass man durch Prophylaxe und Prävention viel erreichen kann. Wenn Eltern rechtzeitig damit beginnen, ist Karies vermeidbar. Für Kinder mit Fehlstrukturierungen und erblichen Strukturveränderungen ist eine Zahnzusatzversicherung wegen der anfallenden Kosten für eine Restaurierung empfehlenswert.