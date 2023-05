Bodyshaming bei Babys: Hört auf, mein Kind fett zu nennen!

Marie Nasemann findet: "Man kann natürlich sagen, dass das ja nicht negativ gemeint sei. Aber das kann man bei allen Körperkommentierungen sagen." Und Sebastian Tigges' Fazit lautet: "Man sollte Körper einfach gar nicht kommentieren, bei niemandem."

Übergriffige Kommentare vermeiden

Wie schwer das jedoch gerade bei Kindern sein kann, bemerken die beiden selbst schnell: "Du hast es aber gerade selber gemacht. Du hast gesagt wie groß sie ist und dass sie komisch aussieht in der Trage", hält sie ihm vor. "Man nimmt sich immer raus, dass man das als Eltern darf, aber auch als Eltern sollte man es nicht tun."

Die Wahrheit liegt wohl – wie so oft – in der Mitte. Klar rutscht jedem mal ein unbedachter Satz heraus. Doch bei so manchem Kommentar, der einem auf der Zunge liegt, darf man gut und gern hinterfragen, ob er wirklich lustig oder einfach nur übergriffig ist – und ihn im Zweifelsfall für sich behalten. Schließlich weiß man nie, in welche Wunde man damit bei den Eltern trifft. Und über ein einfaches "Was für ein süßes Kind" freuen sich so gut wie alle Eltern wohl immer noch am meisten ...

