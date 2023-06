Calendula: Warum Hebammen bei Pflegeprodukten auf die "Wunderblume" setzen

Nun wollten wir es ganz genau wissen und haben mit einer gesprochen, die es genau wissen muss: Wir haben die Hebamme und Dipl.-Pflegewissenschaftlerin Christina Hinderlich gefragt, warum sie von der Wirkung der Ringelblume überzeugt ist. Sie setzt auf den Calendula Zauberbalsam von Weleda.

Du verwendest den neusten Zuwachs der Weleda baby Familie: den Calendula Zauberbalsam. Warum magst du das Produkt so gern?

Christina Hinderlich: Ob rote Schnupfennase, trockene Lippen, rissige Nagelhaut raue Bäckchen oder ein gereizter Mundbereich in der Zahnungsphase: der vegane Balsam ist für unterwegs in der Wickel- oder Handtasche, im Schulmäppchen genau wie zu Hause gleichermaßen praktisch. Durch die hochwertigen alkohol- und parfümfreien Zutaten ist er der idealer Helfer für all die Momente, in denen die Haut partiell akuten Pflegbedarf hat. Wie alle Weleda baby Produkte wurde auch der Calendula Zauberbalsam in Zusammenarbeit mit uns Hebammen entwickelt.

Du bist unter anderem auch Leiterin des Fachbereich Hebammen bei Weleda. Warum stehst du als Hebamme hinter der Marke?

Christina Hinderlich: Hebammen begleiten die physiologischen Vorgänge rund um Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit. Viele Beschwerden in dieser Zeit lassen sich in der Regel sehr gut mit natürlichen Produkten unterstützen. Weleda hat einen riesigen Wissensschatz, wie Naturstoffe auf den Körper wirken. Das spiegelt sich in allen Produkten wider. Auch der ganzheitliche und nachhaltige Ansatz ist sowohl in der Hebammenarbeit als auch bei Weleda zu finden.