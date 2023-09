Für eine persönliche Beratung telefonisch oder per WhatsApp. Außerdem führen wir in unseren „Experten-Talks“ auf Instagram einen offenen Dialog über emotionale – auch tabuisierte – Themen, die Schwangere und Eltern beschäftigen. Und im Podcast „From Belly to Baby“ könnt ihr euch im Alltag ganz leicht Expertenwissen aneignen.