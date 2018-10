Am 28. Oktober beginnt die Winterzeit

In der Nacht vom 27. auf den 28. Oktober ist es wieder soweit – die Uhren werden von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Vielleicht zum letzten Mal. Alle Infos hier.



Es könnte der Beginn der letzten Winterzeit sein, wenn am 28. Oktober 2018 die Uhren um eine Stunde zurückgestellt werden. Denn bei einer EU-weiten Online-Umfrage hatten sich Anfang September mehr als 80 Prozent der Teilnehmer für eine Abschaffung der Zeitumstellung ausgesprochen. Die EU-Kommission nimmt dieses Ergebnis ernst. Daher ist vorgesehen, dass am 31. März 2019 alle EU-Staaten verpflichtend auf Sommerzeit umstellen. Den Ländern ist aber freigstellt, ob sie dann bei der Sommerzeit bleiben oder Ende Oktober 2019 letztmalig auf Winterzeit umstellen und diese beibehalten.

Die Abendgestaltung anpassen

Auch wenn wir am letzten Oktober-Wochenende theoretisch noch einmal eine Stunde Schlaf geschenkt bekommen – der Wechsel bedeutet sowohl für den Schlafrhythmus als auch für den Familienalltag eine Umstellung. Denn nach der Umstellung wird es abends eine Stunde früher dunkel. Wenn Ihr Kind aber grundsätzlich empfindlich auf Rhythmusveränderungen reagiert, können Sie bereits zwei oder drei Tage vor dem Wechsel Ihr „Abendprogramm“ anpassen.

Zum Beispiel:

nach Einbruch der Dunkelheit länger gemeinsam spielen,

einen Taschenlampen-Spaziergang machen,

eine halbe Stunde später zu Abend essen.

Tipp für den nächsten Morgen: Ihr Kind wird sich wahrscheinlich nicht nach der neuen Uhrzeit richten, sondern aufwachen, wenn es ausgeschlafen ist. Sie sollten deshalb nicht überrascht sein, wenn es schon um 6.30 Uhr aufstehen möchte – schließlich steht seine innere Uhr noch einige Tage auf Sommerzeit.



© markcarper/iStockphoto.com