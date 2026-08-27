© iStock/Drazen Zigic Eltern sollten sich gut über die wichtigsten Impfungen für Kinder informieren.

Tetanus (Wundstarrkrampf)

Tetanus-Bakterien werden über Wunden übertragen und scheiden ein Gift aus, das Muskelkrämpfe verursacht. Krämpfe der Brustmuskulatur können im schlimmsten Fall zum Erstickungstod führen.

Impfung: dreimalig – mit 2 und 4 Monaten sowie zwischen 11 und 14 Lebensmonaten (Sechsfach-Impfstoff).

Auffrischung: zwischen 5 und 6 sowie 9 und 17 Jahren.

Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, also insgesamt 4 Impfungen

Diphtherie

Rachen-Diphtherie – die häufigste Form der Diphtherie – wird durch kleine Tröpfchen in der Atemluft, also besonders beim Husten und Niesen übertragen. Sie führt zu Entzündungen der Atemwege mit blutigen Belägen auf den Schleimhäuten bis hin zu Erstickungsanfällen.

Impfung: dreimalig – mit 2 und 4 sowie zwischen 11 und 14 Lebensmonaten (Sechsfach-Impfstoff).

Auffrischung: zwischen 5 und 6 sowie 9 und 17 Jahren.

Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, also insgesamt 4 Impfungen

Keuchhusten (Pertussis)

Übertragungsweg: durch die Atemluft, besonders beim Husten und Niesen. Die starken Hustenanfälle können die Bronchien schädigen. Bei Säuglingen sind schwere Komplikationen möglich.

Impfung: dreimalig – mit 2 und 4 sowie zwischen 11 und 14 Lebensmonaten (Sechsfach-Impfstoff).

Auffrischung: zwischen 5 und 6 sowie 9 und 17 Jahren.

Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, also insgesamt 4 Impfungen

Haemophilus influenzae Typ b (Hib)

Hib-Bakterien verbreiten sich beim Sprechen, Husten und Niesen und können eine Hirnhautentzündung und Kehldeckelentzündung verursachen. Kinder unter vier Jahren trifft es besonders oft. Lebensgefährliche Komplikationen sind möglich.

Impfung: dreimalig – mit 2 und 4 sowie zwischen 11 und 14 Lebensmonaten (Sechsfach-Impfstoff).

Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, also insgesamt 4 Impfungen

Poliomyelitis (Kinderlähmung)

Eine Infektion mit Polio-Viren ist durch unzureichendes Händewaschen nach dem Toilettengang und verschmutztes Trinkwasser sowie durch die Atemluft möglich. Die mögliche Folge: Lähmungserscheinungen. Europa gilt seit 2002 als poliofrei. In Asien und Afrika kommt die Erkrankung noch vor. Es gibt keine Therapie.

Impfung: dreimalig – mit 2 und 4 sowie zwischen 11 und 14 Lebensmonaten (Sechsfach-Impfstoff).

Auffrischung: zwischen 9 und 17 Jahren. Und: bei Reisen in Gebiete, in denen Polio auftritt.

Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, also insgesamt 4 Impfungen

Hepatitis B

Alle Körperflüssigkeiten können Hepatitis B-Viren enthalten. Übertragen werden sie hauptsächlich auf sexuellem Weg. Schwangere können die Infektion an das Ungeborene weitergeben. Hepatitis B verläuft bei 80 bis 90 Prozent der Kinder chronisch. Dabei wird die Leber zunehmend geschädigt.

Impfung: dreimalig – mit 2 und 4 sowie zwischen 11 und 14 Lebensmonaten (Sechsfach-Impfstoff).

Hat eine werdende Mutter Hepatitis B, sollte mit der Immunisierung des Neugeborenen binnen zwölf Stunden nach der Geburt begonnen werden.

Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, also insgesamt 4 Impfungen

Pneumokokken

Pneumokokken-Bakterien werden durch Sprechen, Husten und Niesen übertragen und lösen u. a. Lungen- und Hirnhautentzündung aus.

Impfung: dreimalig – mit 2 und 4 sowie zwischen 11 und 14 Lebensmonaten Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, also insgesamt 4 Impfungen

Meningokokken A, C, W und Y

Eine Infektion mit Meningokokken-Bakterien, die über Husten und Niesen übertragen wird, kann eine Hirnhautentzündung und eine Blutvergiftung mit Organschäden nach sich ziehen. Kinder unter fünf Jahren haben ein besonders hohes Risiko, sich anzustecken.

Impfung: einmalig – für Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 14 Jahren. Nachholimpfungen bis zum 25. Geburtstag möglich.

Meningokokken B

Meningokokken sind Bakterien, die über eine Tröpfcheninfektion beim Husten oder Niesen übertragen werden können. Bei einer Infektion kann es zu Fieber, Erbrechen, einer harten, vorgewölbten Fontanelle oder auch Krämpfen kommen. Unbehandelt droht eine Hirnhautentzündung oder Sepsis. Das Erkrankungsrisiko ist im ersten Lebensjahr am höchsten, weshalb eine frühzeitige Impfung wichtig ist.

Impfung: dreimalig - im Alter von 2, 4 und 12 Monaten. Kindern bis zum fünften Geburtstag empfiehlt die STIKO eine Nachholimpfung

Masern, Mumps, Röteln

Übertragungsweg: durch die Atemluft, besonders beim Husten und Niesen. Masern können zu Gehirnentzündung führen, die in zehn bis 20 Prozent der Fälle tödlich endet. Für Röteln typisch: Hautausschlag mit roten Flecken. Röteln in den ersten vier Monaten der Schwangerschaft können zu Fehlbildungen des Ungeborenen führen. Bei Mumps schwillt oft die Ohrspeicheldrüse beidseitig an. Potenzielle Folgen: Hörnerv- und Hirnhautentzündung.

Impfung: zweimalige Kombinationsimpfung, der sogenannten MMR-Impfung zwischen 11 und 14 und zwischen 15 und 23 Lebensmonaten. Es kann auch ein Kombinationsimpfstoff gegen Masern, Mumps, Röteln und Windpocken (MMRV) verabreicht werden. Abstand zwischen beiden Impfungen: vier bis sechs Wochen. Darüber hinaus empfiehlt die Ständige Impfkommission seit 2010 auch Erwachsenen, die nach 1970 geboren sind, die Immunisierung, wenn diese nicht oder nur einmal geimpft wurden.

Rotaviren

Sind die häufigsten Brech-Durchfall-Erreger bei Säuglingen. Eine Infektion mit Rotaviren kann insbesondere Säuglingen gefährlich werden: Durch den hohen Flüssigkeitsverlust können die Kleinen austrocknen.

Impfung: je nach Impfstoff zwei- bis dreimalig – 1. Dosis mit zwei Lebensmonaten (ab 6 Wochen), 2. Dosis mit drei Lebensmonaten, ggfs. 3. Dosis mit vier Lebensmonaten.

Windpocken (Varizellen)

Windpocken-Viren verbreiten sich rasant über die Atemluft und bei Kontakt mit den Bläschen. Typisch für die Infektion: stark juckender Hautausschlag mit Bläschenbildung.

Impfung: zweimalig – im Alter von 11 bis 14 Monaten, gleichzeitig mit der ersten MMR-Impfung oder frühestens vier Wochen danach. Möglich ist auch ein Kombinationsimpfstoff gegen Masern, Mumps, Röteln und Windpocken (MMRV). 2. Dosis: zwischen 15 und 23 Lebensmonaten.

Nachholimpfung zwischen 2 und 17 Lebensjahren, wenn das Kind keine Erkrankung durchgemacht hat.

Humane Papillomviren (HPV)

Humane Papillomviren können Gebärmutterhalskrebs auslösen.

Impfung: Mädchen und Jungen zwischen 9 und 14 Jahre. Zwei Impfungen im Abstand von mindestens 5 Monaten.