Sechs Fakten über Meningokokken

Um den ersten Geburtstag herum – oft im Rahmen der U6 – wird ein Kind in Deutschland gegen Meningokokken der Serogruppe C geimpft. Puh, eine Sorge weniger für Eltern, wenn ihr Nachwuchs bestmöglich vor der gefährlichen Erkrankung geschützt ist. Doch neben den Meningokokken der Serogruppe C gibt es noch weitere Serogruppen: In Deutschland wurden Meningokokken-Erkrankungen im Jahr 2022 sogar am häufigsten durch die Serogruppe B verursacht, gefolgt von den Serogruppen Y, W und C. Das wusstet ihr nicht? So geht es Vielen, daher folgen hier die wichtigsten Infos für Eltern auf einen Blick!