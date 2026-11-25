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Eine Nacht, die alles veränderte

Als Stefanie zwei Jahre alt war, begann alles mit Fieber. Sie hatte am Nachmittag noch unbeschwert im Garten gespielt, bevor sich ihr Zustand plötzlich veränderte. “Am Nachmittag habe ich noch im Garten gespielt. Als ich in die Wohnung zurückkam, hatte ich plötzlich Fieber. Meine Mutter dachte zunächst an einen gewöhnlichen Infekt”, erinnert sich Stefanie. Doch im Laufe der Nacht stieg das Fieber immer weiter an. Als Stefanies Körpertemperatur schließlich 41 Grad erreichte, sie nicht mehr ansprechbar war und sich kleine rote Punkte auf ihrer Haut zeigten, wurde ihrer Mutter klar, dass etwas nicht stimmte. Sie weckte einen Nachbarn, der Arzt war und im selben Haus wohnte. Dieser erkannte sofort, wie ernst die Situation war, und brachte Stefanie und ihre Mutter umgehend ins Krankenhaus. Dort stellten die Ärzte eine Meningokokken-Sepsis fest. Stefanies Kreislauf begann bereits zu versagen. Den behandelnden Ärzten zufolge hätte sie eine nur 30 Minuten spätere Einlieferung möglicherweise nicht überlebt. Dreieinhalb Wochen verbrachte Stefanie im Krankenhaus. Glücklicherweise überstand sie die schwere Erkrankung nahezu ohne bleibende Schäden.

Was sind Meningokokken eigentlich?

Meningokokken sind Bakterien, die sich im Nasen-Rachen-Raum des Menschen ansiedeln können. Viele Menschen tragen sie in sich, ohne selbst zu erkranken. In seltenen Fällen können die Erreger jedoch schwere Infektionen auslösen, darunter eine Hirnhautentzündung (Meningitis) oder eine Blutstrominfektion (Sepsis). Besonders gefährlich ist, dass sich eine solche Erkrankung innerhalb weniger Stunden dramatisch entwickeln kann. Vor allem Säuglinge und Kleinkinder gehören zu den Altersgruppen mit einem erhöhten Erkrankungsrisiko. Die gute Nachricht: Meningokokken-Erkrankungen sind in Deutschland insgesamt selten. Trotzdem sollten Eltern wissen, auf welche Anzeichen sie achten können.

Welche Symptome sollten Eltern ernst nehmen?

Gerade zu Beginn ist eine Meningokokken-Erkrankung oft schwer von einem gewöhnlichen Infekt zu unterscheiden. Zu den möglichen ersten Symptomen gehören Fieber, Kopfschmerzen, Erbrechen und ein ausgeprägtes Krankheitsgefühl.

Im weiteren Verlauf können zusätzliche Warnzeichen auftreten:

Ungewöhnliche Schläfrigkeit, Teilnahmslosigkeit oder Bewusstseinsstörungen

Starke Kopfschmerzen und Nackensteifigkeit

Kalte Hände und Füße, blasse oder fleckige Haut

Schnelle Atmung oder Kreislaufprobleme

Kleine rote oder violette Hautflecken, die sich nicht wegdrücken lassen

Wichtig: Nicht alle Symptome treten bei jedem Kind auf. Insbesondere die typischen Hautveränderungen können fehlen oder erst spät sichtbar werden. Wenn sich der Allgemeinzustand eines Kindes plötzlich stark verschlechtert oder es kaum noch ansprechbar ist, sollten Eltern sofort den Rettungsdienst verständigen. Bei Verdacht auf eine Meningokokken-Erkrankung zählt jede Minute.

Wie können Eltern ihre Kinder schützen?

Neben dem Wissen über mögliche Warnzeichen spielen Schutzimpfungen eine wichtige Rolle bei der Vorbeugung. Da es unterschiedliche Meningokokken-Gruppen gibt, stehen verschiedene Impfstoffe zur Verfügung. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt derzeit die Impfung gegen Meningokokken B für alle Kinder ab 2 Monaten. Es wird empfohlen versäumte Impfungen bis zum fünften Geburtstag nachzuholen. Für Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 14 Jahren wird außerdem eine Impfung gegen die Meningokokken-Gruppen A, C, W und Y empfohlen. Diese kann bis zum 25. Geburtstag nachgeholt werden.

Die empfohlenen Standardimpfungen werden von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Welche Impfungen für das eigene Kind anstehen oder gegebenenfalls nachgeholt werden sollten, lässt sich am besten bei der nächsten kinderärztlichen Untersuchung klären.

Heute ist Stefanie selbst Mutter

Inzwischen ist Stefanie erwachsen und hat zwei eigene Kinder. Ihre Erfahrungen aus der Kindheit begleiten sie bis heute. Besonders seit sie selbst Mutter ist, kann sie nachvollziehen, welche Angst ihre eigene Mutter damals erlebt haben muss. Als ihre Kinderärztin das Thema Meningokokken-Impfungen ansprach, war für Stefanie deshalb schnell klar, dass sie ihre Kinder impfen lassen möchte. “Als es mich damals getroffen hat, gab es diese Impfungen noch nicht. Deshalb bin ich froh, dass wir heute die Möglichkeit haben, unsere Kinder bestmöglich zu schützen”, erzählt sie.

Ihre Geschichte macht deutlich, wie wichtig es ist, ungewöhnliche Krankheitsverläufe ernst zu nehmen. Natürlich steckt hinter Fieber bei Kindern in den allermeisten Fällen keine lebensbedrohliche Erkrankung. Dennoch kann es Eltern Sicherheit geben, über mögliche Warnzeichen informiert zu sein und zu wissen, wann medizinische Hilfe notwendig ist.

Mehr über Stefanies Geschichte erfahrt ihr im Video-Interview

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Weitere Informationen zu Meningokokken-Erkrankungen, Symptomen und Impfempfehlungen bietet findet ihr zum Beispiel unter www.meningitis-bewegt.de.