Mal ehrlich: "Ab wann darf ich mit meinem Baby ins Freibad?"

Ab wann mit Baby ins Schwimmbad bzw. Freibad?

Die Frage, wann es okay ist, mit einem Säugling im Sommer ins Schwimmbad zu gehen, beschäftigt wahrscheinlich besonders Neu-Eltern. Wichtig: Verzichtet mit Baby lieber auf Alleingänge! Sprecht euer Freibad-Vorhaben IMMER vorher mit eurer Hebamme oder eurem Kinderarzt ab – und fragt konkret nach, ob euer Baby schon so weit ist. Eine zu niedrige Wassertemperatur sowie ein hoher Chlorgehalt und die Konzentration an Keimen können ein Grund sein, weshalb es besser ist, noch ein paar Wochen zu warten.

Darauf solltet ihr bei der Planung eures Ausfluges besonders achten:

Generell ist ein Freibadbesuch meist ab der 12. Lebenswoche (also frühestens ab vollendeten drei Monaten) möglich , wenn das Baby seinen Kopf eigenständig heben und halten kann.

, wenn das Baby seinen Kopf eigenständig heben und halten kann. Als Mama solltet ihr erst dann ins Wasser gehen, wenn euer Wochenfluss beendet ist. Vorher fühlt ihr euch aber wahrscheinlich eh unwohl im Becken.

Auch eine eventuelle Kaiserschnittnarbe sollte erst gut verheilt sein.

Achtet darauf, dass das Freibad ein Sonnensegel über dem Babyschwimmbecken bietet.

Euer Baby sollte gesund sein – auch mit einem kleinen Schnupfen lieber noch verzichten.

Vorsicht auch bei Hautproblemen, um Reizungen zu verhindern.

Ist Chlor schädlich fürs Baby?

Kann das Chlorwasser gefährlich für mein Baby werden? Generell ist gechlortes Wasser für die Kleinsten nicht schädlich, denn Kinder trinken ohnehin (wenn überhaupt) nur wenige Schlucke aus dem Becken. Außerdem ist die zulässige Chlormenge in Deutschland mit 0,3 Milligramm pro Liter in Bädern eher gering. Vorsicht ist dann geboten, wenn Eltern im Schwimmbad einen starken Chlor-Geruch wahrnehmen. Meistens handelt es sich dann um verbrauchtes Chlor. Das heißt: Wahrscheinlich wurde das Altwasser nicht rechtzeitig gegen neues, frisches Wasser ausgetauscht und neu gechlort.

Euer Kind hat sensible, empfindliche Haut? Dann solltet ihr besonders vorsichtig sein. Das Chlorwasser kann die dünne Babyhaut reizen. Achtet darauf, euch und euer Kind unbedingt nach eurem Besuch im Freibad mit klarem Wasser abzuduschen oder -waschen. Das wird leider viel zu häufig vergessen.