Leichter löffeln

Ein flacher und schmaler Plastiklöffel ist für Anfänger angenehmer als ein harter Löffel aus Metall. Ladet nicht zu viel auf – gestrichen voll reicht. Anfangs wird euer Mini den Brei noch vom Löffel saugen, die richtigen Zungenbewegungen muss er erst lernen. Deshalb sollte der Brei möglichst flüssig sein.

Achtung: Bitte den Löffel nicht ablecken, sonst können Kariesbakterien aufs Baby übertragen werden.

Lätzchen nicht vergessen!

Bestimmt wird euer Kind immer wieder nach dem Löffel greifen. Gebt ihm am besten einen eigenen zum Spielen in die Hand. Auch wenn es damit mehr in den Brei patscht als isst – das gehört zum Essenlernen dazu. Kleckern,sabbern und matschen sind anfangs ganz normal. Vor Flecken schützt ein Lätzchen mit Ärmeln oder eines mit Auffangschale. Und zieht euch selber einen Kleckerschutz über, zum Beispiel ein altes T-Shirt oder Hemd, das ein paar Möhrenflecke verkraften kann.

Sitzt du gut?

Wahrscheinlich kann euer Kleines am Anfang noch nicht selbstständig im Hochstuhl sitzen. Nehmt es daher zum Füttern auf den Schoß. Setzt das Baby auf euren linken Oberschenkel und haltet es mit dem linken Arm fest – so habt ihr Blickkontakt und habt die rechte Hand zum Füttern frei. Linkshänder machen es umgekehrt.