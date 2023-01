DAS steckt hinter der Gelbsucht bei Neugeborenen

Was ist die Neugeborenengelbsucht?

In der Fachsprache wird dieses Phänomen Neugeborenen-Ikterus (auch Icterus neonatorum) genannt. Den Namen Gelbsucht verdankt sie sich durch ihre Symptome: die gelbliche Verfärbung von Babys Haut und Augen.

Neugeborenengelbsucht: Ursachen

Ein Überschuss an Bilirubin ist die Ursache für die gelbe Verfärbung. Es ist ein gelber Farbstoff, der bei dem Abbau roter Blutkörperchen entsteht. Da Neugeborene so kurz nach der Geburt eine Überzahl an roten Blutkörperchen haben, müssen diese über die Leber abgebaut werden. Die Leber ist bei Neugeborenen jedoch noch nicht bereit, so große Mengen des Bilirubins zu verarbeiten. So kommt es, dass sich der gelbe Farbstoff vorübergehend in Haut und Augäpfeln lagert.

Neugeborenengelbsucht: Dauer

Die Verfärbung von Haut und Augäpfeln sollte sich nach zehn bis 14 Tagen wieder zurückgezogen haben.