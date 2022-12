Pucken – gut oder gefährlich?

Was genau ist Pucken?

"Damit gibt man Babys das vertraute Gefühl der Enge aus dem Mutterleib zurück. Und beruhigt sie", erklärt Hebamme Ursula Jahn-Zöhrens. Gepuckt sollen Säuglinge sich also fühlen wie im Bauch der Mama: mit Raum zum Strampeln, aber doch in spürbaren Grenzen, die ihnen Sicherheit vermitteln. "Die Methode eignet sich für sehr unruhige Babys, die andauernd hochschrecken und bei jeder zweiten Bewegung von ihrem eigenen Klammerreflex, dem sogenannten Moro-Reflex, geweckt werden. Diese Kinder fühlen sich dann gehalten, getragen, begrenzt und finden besser in den Schlaf und Tiefschlaf", ergänzt Babycoach Dr. Daniela Dotzauer. Plus: Wegen der wohligen Wärme bekommen gepuckte Kinder oftmals weniger Blähungen, sagt die Kinderkrankenschwester und Heilpraktikerin Angelika Szymczak.

Anleitung zum Pucken – so geht's:

Beim Pucken handelt es sich um eine sehr alte Methode (noch aus dem Mittelalter!), Babys eng in ein Mulltuch zu wickeln. Eure Großmütter werden euch bestimmt noch davon erzählen können.