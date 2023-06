Gerade wenn man mit mehreren kleinen Kindern unterwegs ist und das Baby in der Trage hat, kann es schon mal sein, dass etwas Sonne auf die Haut kommt ...

Dr. Tatjana Braun: Am besten schützt man die empfindliche Babyhaut durch langärmelige Kleidung aus dicht gewebten, UV-undurchlässigen Materialien und durch das Tragen eines Hutes mit breiter Krempe und einem Nackenschutz. Die unbedeckte Haut an Hand- oder Fußrücken sowie im Gesicht sollte unbedingt mit Sonnencreme eingecremt werden. Auch hier gilt: Längere Spaziergänge sollten Eltern mit Baby in der Trage im Sommer am besten vor 10 oder ab 15 Uhr machen.