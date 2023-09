Veggie-Stars: Die besten Lebensmitteln für fleischlose Beikost

Hülsenfrüchte

Erbsen stecken voller Eiweiß und Kohlenhydrate, sättigen lange und sind gut für den Darm: Sie kurbeln die Verdauung an, gleichzeitig dienen ihre Ballaststoffe als Futter für „gute“ Darmbakterien. Bei Babys mit sehr sensiblem Magen solltet ihr mit kleinen Probiermengen starten, damit sich dieVerdauung langsam an den hohen Ballaststoffanteil gewöhnen kann.

Rote Linsen werden nach dem Ko- chen schön weich, sodass euer Baby sie prima kauen kann. Neben Eiweiß und Ballaststoffen liefern sie viel Eisen – und Zink, das bei einer Veggie-Ernährungknapp sein könnte. Größeren Kindern schmecken die nussigen Kichererbsen oder Beluga-Linsen gut.

Nüsse und Samen

Reich an gesunden Fetten, an Eiweiß, Eisen, Zink und Calcium – Nüsse und Samen sind ein super Nährstoff-Lieferant für kleine Veggies. Wichtig: In der Beikost nur vermahlene Nüsse verarbeiten, ganze Exemplare sind noch nichts für Essanfänger. Oder einen Löffel Mus (Mandelmus, Cashewmus, Sesampaste) in den Brei rühren.

Pflanzliche Öle

Fettfische wie Lachspunkten mit langkettigen Omega-3-Fettsäuren. Ohne Fisch geht’s aber auch. In Raps-, Lein- oder Walnussöl sind Vorstufen der Fettsäuren enthalten. Veggie-Eltern kaufen deshalb Fertignahrung, die Rapsöl enthält, oder ergänzen den selbst gekochten Brei mit je einem Esslöffel Rapsöl. Weil auch der Nährstoff Jod schnell zu kurz kommen kann, sind Fertig-Milchbreie von Vorteil, denen Jod zugesetzt ist (in Form von Kaliumjodid oder Kaliumjodat). Wer noch stillt, sollte selber genug von dem Spurenelement bekommen (Jodsalz statt normalem Salz verwenden), damit die Muttermilch ausreichend jodhaltig ist.