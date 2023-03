Welche Tageszeit eignet sich am besten? Sollte ich mein Baby morgens oder abends baden?

Hier gibt es im Prinzip kein Richtig und Falsch. Schaut einfach, welche Uhrzeit am besten in euren Tagesablauf passt. Einige Punkte sind jedoch bei der Wahl des Zeitpunktes wichtig: Euer Baby sollte …

wach,

gut drauf und

satt (aber nicht zu vollgegessen) sein.

So überfordert das Baden seinen Kreislauf nicht. Also: Lieber nicht direkt vor oder nach einer Mahlzeit baden. Es eignet sich eine Tageszeit, an der möglichst wenig Störquellen aufkommen können. Mit viel Ruhe und Gelassenheit macht Mini das Baden nämlich am meisten Spaß. Wir haben unseren Sohn immer gern gegen Abend gebadet. Jedoch nicht unmittelbar vor dem Schlafengehen, sondern wenn die Müdigkeit noch nicht allzu groß war. Positiver Nebeneffekt: Das warme Wasser sorgt dafür, dass Babys entspannter und besser einschlafen können.

Tipp: Feste Baby-Badetage einführen

Wir haben uns damals direkt zwei feste Tage überlegt, an denen wir unseren Sohn immer baden wollten. Das war für uns als Anhaltspunkt gut und so konnten wir schon früh eine kleine Routine in unseren Alltag bringen. Und so konnte sich auch Mini leichter daran gewöhnen.

Ist es gut, Babys jeden Tag zu baden?

Nein. Tägliches Baden ist nicht gut für die empfindliche Babyhaut. Wenn es doch einmal häufiger sein sollte, dann bitte nicht länger als fünf Minuten im Wasser lassen.

Und wie oft muss man Babys waschen?

Die große Wäsche in der Badewanne genügt wie gesagt ein- bis zweimal die Woche. Doch Hände, Gesicht und Po solltet ihr täglich bzw. nach Bedarf mit einem warm-feuchten Waschlappen reinigen. Ganz sanft und vorsichtig.