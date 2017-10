Wie ziehe ich mein Baby im Tragesack richtig an?

Tragesack und Tragetuch halten Babys schön warm, auch im Winter. Aber welche Kleidung ist sinnvoll, damit das Kleine weder schwitzt noch friert? Eine Expertin weiß Rat.



„Ich trage mein Baby viel im Tragesack, bin mir aber unsicher, wie dick ich es im Winter dafür anziehen soll. Was muss ich beachten?“, möchte eine junge Mutter wissen.

Trageberaterin Anke Mootz aus Kaltenkirchen (www.tragenetzwerk.de):

Ganz wichtig: Der Kopf des Kindes muss im­mer zu se­hen sein, das Baby muss frei atmen können, darf also nicht mit der Nase unter Ihrer Jacke verschwinden. Die Tragehilfe ist wie eine zusätzliche Kleidungsschicht, das Baby braucht deshalb keinen wattierten Overall, in dem es ohnehin nicht die gesunde Hockhaltung einnehmen könnte. Gut sind Anzüge aus Fleece oder Wollwalk; diese Materialien wirken temperaturausgleichend, sind aber nicht zu dick. Kopf, Arme und Beine werden ganz warm eingepackt, also mit Mütze, Handschuhen, warmen Socken oder Fellstiefeln, die auch die Unterschenkel wärmen.

Vielleicht investieren Sie in ein Tragecover oder in eine Tragejacke, damit kann man das Baby auch in der Babyschale zudecken. Am Nacken des Kindes und an seinen Fingern und Beinen spüren Sie, ob es dem Baby zu warm oder kalt ist. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie ruhig bei der Hebamme oder einer Tragebera­terin nach.

