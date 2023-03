Dürfen Babys mit einem wunden Po baden?

Ein lauwarmes, nicht zu langes Sitzbad mit Eichenrindenextrakt wirkt schmerzlindernd und kurbelt den Heilungsprozess an. Auch Schwarztee hat sich mit seinen antientzündlichen Substanzen als Hausmittel bei roten Popos bewährt. "Bei feuchten Umschlägen bitte darauf achten, dass die Haut nicht aufweicht, denn das macht sie noch empfindlicher", so die Kinderhaut-Expertin. "Also eine Mullkompresse gut ausdrücken und nur einlagig auflegen. Den Po dabei an der Luft lassen, damit die Feuchtigkeit frei verdunsten kann. Alternativ kann man die wunden Stellen mit schwarzem Tee abtupfen."

Gibt es noch andere Ursachen für einen wunden Babypo?

Selbst bei der besten Pflege kann es passieren, dass Babys Po hin und wieder doch mal rot oder entzündet ist. Viele Eltern berichten, dass es beim Durchbruch der Zähne vermehrt zu Irritationen im Windelbereich kommt. "Ein Zusammenhang zwischen Zahnen und einem wunden Po hat sich in Studien allerdings nicht zeigen lassen", so Dr. Kunz. "Allenfalls, wenn das Baby länger Durchfall hatte. In seltenen Fällen kann eine Rötung direkt am Anus durch eine Kuhmilchallergie ausgelöst werden." Auch andere Lebensmittel, wie Beeren oder Tomaten, die das Baby als Beikost zu sich nimmt, können die Haut durch den Stuhl in der Windel reizen. Manchmal sind es auch Nahrungsbestandteile auf dem Speiseplan der stillenden Mutter wie z. B. Zitrusfrüchte, die der Nachwuchs nicht gut verträgt. Dann einfach ausprobieren, ob Weglassen hilft.

Wann zum Arzt?

Laut Dr. Kunz ist die Reizung durch Stuhl und Urin in der Windel die häufigste Ursache für Rötungen und wunde Stellen am Po bei Babys. Ähnliche Symptome können aber z. B. auch durch eine Hefepilzinfektion (Windelsoor) ausgelöst werden "Bei der reinen Windeldermatitis sind meistens hauptsächlich die konvexen Partien gerötet. Wenn auch die Falten betroffen sind und kleine Eiterbläschen im Windelbereich zu sehen sind, muss man an eine Infektion denken", so die Dermatologin. Sollten die üblichen Pflege-Maßnahmen nicht ausreichen, Pusteln oder offene Stellen zu sehen sein, ist es Zeit, den Kinderarzt aufzusuchen. "Das gleiche gilt, wenn der Bereich um den Anus längere Zeit sehr rot ist; auch in diesem Fall muss eine Infektion ausgeschlossen werden."

Besserung in Sicht

Wie bei so vielen Dingen im Babyalter hilft auch bei wunden Popos das Mantra "Alles nur eine Phase". Denn mit der Zeit wird nicht nur die Haut des Kindes widerstandsfähiger, auch die Windel wird irgendwann gegen das Töpfchen oder die Toilette getauscht. Und spätestens dann ist der Po nicht länger der wunde Punkt des Babys.

Autorin: Jana Kalla