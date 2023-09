Zeit für Brei: Wenn Milch nicht mehr ausreicht

Step 2: Gemüse-Kartoffel-Fleisch/Veggie-Brei

Hat sich euer Baby an das Püree gewöhnt, gebt nach drei bis vier Tagen zermuste Kartoffeln dazu. Wird auch das gut angenommen, darf ein paar Tage später Fleisch (am besten in Bio-Qualität) auf den Löffel, und ihr füttert nun einen Gemüse-Kartoffel-Fleisch-Brei. Er ersetzt die Milchmahlzeit am Mittag. Fetter Fisch wie zum Beispiel Lachs darf gern ein- bis zweimal pro Woche auf dem Speiseplan stehen. Wer vegetarisch unterwegs ist, kann einen Gemüse-Kartoffel-Getreide-Brei (mit Vollkorn-Getreideflocken statt Fleisch) füttern.