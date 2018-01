Die Trendnamen 2017

Die Sieger der beliebtesten Vornamen 2017 heißen Emma und Ben. Bei den Jungen ist das keine Überraschung. Seit 2011 steht Ben unangefochten an der Spitze. Es sind zwar viele alt Bekannte an den vorderen Plätzen, aber es gibt dieses Jahr auch Überraschungen.



Bei den Jungen ist Paul nicht mehr so beliebt wie im Vorjahr. Er rutscht vom zweiten auf den vierten Platz.

Bei den Mädchen stehen wie im Vorjahr Emma, Hanna bzw. Hannah, Mia und Sophia bzw. Sofia an der Spitze.

Die Aufsteiger und die Absteiger

Die größten Gewinner bei den Jungennamen sind vor allem traditionelle Namen wie Emil, Karl, Anton, Oskar und Max. Ebenso ist Leon bei jungen Eltern umso beliebter geworden. Er belegt nach Jonas Platz drei der beliebtesten Vornamen. Elias hingegen schafft es nur noch auf Platz sieben.

Bei den Mädchen scheinen vor allem Vornamen mit dem Anfangsbuchstaben E stark im Kommen zu sein. So sind Emma, Emilia, Emily bzw. Emelie und Ella vorne mit dabei.

Die 10 beliebtesten Vornamen

Platz Jungen Anteil aller Jungennamen Top 10 2016 Mädchen Anteil aller Mädchennamen Top 10 2016 1 Ben 2,12% 1 Emma 2,08% 2 2 Jonas 1,69% 3 Hanna(h) 1,90% 4 3 Leon 1,60% 5 Mia 1,87% 1 4 Paul 1,59% 2 Sophia / Sofia 1,82% 3 5 Finn / Fynn 1,51% 6 Emilia 1,76% 5 6 Noah 1,49% 7 Lina 1,48% 9 7 Elias 1,47% 4 Anna 1,39% 6 8 Luis / Louis 1,44% 8 Marie 1,32% 7 9 Felix 1,44% 10 Mila 1,30% 8 10 Lukas / Lucas 1,35% 9 Lea(h) 1,28% 10

Quelle: www.beliebte-vornamen.de/jahrgang/j2017