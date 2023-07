Mama-Empfehlung von Herzen: "Das ist der einzige Still-BH, den ihr braucht!"

Bester Still-BH – Tag und Nacht: Schlaf-Bustier von Medela

Ganz ehrlich: Ich hatte das Schlaf-Bustier von Medela vor allem in den ersten Wochen nach der Geburt fast durchgängig an. Tag und Nacht. Warum? Es ist einfach sooo bequem. Schnell merkte ich, dass ich es morgens gar nicht mehr gegen einen "normalen" Still-BH austauschen wollte und legte mir noch zwei weitere zu. Leider konnte ich nicht voll stillen und musste andauernd abpumpen, doch auch beim Abpumpen half mir das Bustier. Der BH kann übrigens auch schon in der Schwangerschaft Leben retten. Zum Beispiel, wenn die Brüste spannen oder einfach schon zu groß für normale BHs sind. Das Bustier ist super elastisch und bietet einen leichten bis mittleren Halt.

Die Vorteile sind aus meiner Sicht: Er ist nahtlos, aus einem ultra-weichen, atmungsaktiven Quick-Dry-Material (Atmungszone auch auf dem gesamten Rücken, was besonders in heißen Sommernächten wichtig ist), und zum Stillen (oder Pumpen) schiebt man einfach den Stoff beiseite. Kein großes Suchen nach Verschlüssen mehr. Das ist im Alltag absolut praktisch. Für mich ein echtes Lieblingsprodukt, das ich schon vielen meiner schwangeren Freundinnen geschenkt und weiterempfohlen habe. I. Love. It.

Gibt's in den Varianten Schwarz, Nude und Weiß und kostet etwa 20 Euro.