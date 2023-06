Dieses Stillkleid macht uns Mamas das Stillen im Sommer so viel leichter!

Dieses Stillkleid macht uns Müttern vieles einfacher

Warum bitte sollen Mamas eigentlich auf ein bisschen Style verzichten? Auch wenn ihr gerade stillt und die Kleidung in erster Linie praktisch sein muss, könnt ihr euch im Sommer schön anziehen. Wir haben nämlich den ultimativen Sommer-Still-Liebling gefunden. Dieses Kleid von Verbaudet ist wirklich ein Eyecatcher – und außerdem auch wirklich easy beim Stillen. Der Wickelausschnitt macht's möglich. Einfach den Bindegürtel lösen und ab an die Brust. Er setzt die Taille (oder vorher schon den Babybauch) auch richtig schön in Szene! Und hinterher, nach der Stillzeit, könnt ihr es einfach weitertragen. Keiner wird sehen, dass es sich um ein Mama-Piece handelt.

Und unter uns gesagt: Wickelkleider sind mega bequem und zählten auch in meiner Baby-Zeit zu meinen absoluten Lieblingen. So ein schönes Exemplar hatte ich allerdings damals nicht entdeckt … schade.