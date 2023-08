Warum langes Stillen immer noch so verpönt ist ...

Du hast eine der größten Umfragen gemacht, die es je zum Thema langes Stillen gab. Welche Ergebnisse waren auch für dich überraschend?

Allem voran war ich überwältigt von der großen Zahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern, denn in meinen Vorstellungen rechnete ich vorab mit rund 200 Teilnehmern – es wurden fast 30-mal so viele. Die meisten der Kinder waren zum Zeitpunkt der Umfrage zweieinhalb Jahre alt, also älter als das empfohlene Stillalter der WHO. 64 Kinder waren sogar älter als acht Jahre alt. Sehr erfreulich finde ich, dass bei vielen Umfrageteilnehmerinnen trotz weniger gutem Stillstart durch ihren starken Willen oder mit guter Unterstützung langes Stillen möglich war. Rund 83 Prozent aller Mütter und Väter haben angegeben, dass sich die Partnerschaft aufgrund des Stillens nicht verändert hat, auch wenn dies oft gedacht wird. Toll fand ich auch, dass ich von 2.330 Frauen einen persönlichen Kommentar erhielt, was mir zeigte, dass ein großer Bedarf bestand, über dieses Thema zu sprechen.

Wie war das bei deinen eigenen Stillzeiten?

Vor der ersten Geburt habe ich mir nicht mal ansatzweise Gedanken zum Stillen gemacht, und die erste Zeit war dann auch sehr schwierig und anstrengend. Als über acht Jahre später unser zweites Kind zur Welt kam, war ich um ein Vielfaches informierter, aber auch dieser Stillstart war alles andere als einfach. Dennoch genossen wir zwei lange Stillzeiten, und beide Male haben sich unsere Kinder erst im Kleinkindalter selbst abgestillt. Völlig selbstbestimmt und in ihrem Tempo. Geplant waren diese langen Stillzeiten nicht. Wie bei den meisten Familien ergab es sich auch bei uns, und es stimmte so für uns. In meinem Freundeskreis stillte kaum jemand länger als ein Jahr, sodass ich Gleichgesinnte in Stilltreffen und online in sozialen Netzwerken kennenlernte und mich darüber austauschen konnte. Mehr und mehr keimte in mir der Gedanke, ein Buch über dieses Tabuthema zu schreiben, weil ich merkte, dass viele Frauen völlig alleine und teilweise durch abwertende Kritik unter Druck geraten und ich mir eine Aufklärung zu diesem natürlichen Vorgang wünschte.