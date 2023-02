Warum Mütter ihre Kleinkinder noch stillen

Shana (30) mit Lyan (4): "Die schrägen Blicke stören uns nicht"

Seit 48 Monaten – also seit vier Jahren – genießen mein Sohn Lyan und ich unsere Stillbeziehung. Während der Schwangerschaft dachte ich nicht darüber nach, ob oder wie lange wir stillen werden. Es hat sich einfach so ergeben, weil es sich für uns total normal und richtig anfühlt. Wir hatten nie ein wirklich negatives Erlebnis diesbezüglich. Wenn Lyan in der Öffentlichkeit an der Brust trinkt, spüre ich zwar manchmal etwas schräge Blicke – aber das stört weder ihn noch mich. Das Stillen ist für uns einfach so viel mehr als "nur" Nahrung. Mittlerweile bedeutet es für uns vor allem ein gegenseitiges Auftanken, und das liebe ich so sehr daran. Es steht in den Sternen, wie lange wir noch stillen werden. Bis dahin genießen wir es einfach.