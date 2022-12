Ultimativer Abpump-Trick, damit dein Baby gut schläft

Tatsächlich ist es so, dass sich die Zusammensetzung der Muttermilch im Laufe des Tages verändert. Und das hat Mutter Natur mal wieder unheimlich schlau eingerichtet. Denn die unterschiedliche Zusammensetzung ist unter anderem wichtig, weil sie dem Baby hilft, sich an den Tag-Nacht-Rhythmus zu gewöhnen. Muttermilch hat nämlich tagsüber einen höheren Gehalt an Cortisol, einem Hormon, das für Aktivität, Energie, Aufmerksamkeit und Fokus sorgt. Nachts enthält Muttermilch mehr Melatonin, was wir als Schlafhormon kennen, es sorgt für Entspannung und guten Schlaf. Außerdem enthält die Nachtmilch mehr Tryptophan, das die Produktion von Melatonin und dem "Glückshormon" Serotonin regelt und so ebenfalls guten Schlaf fördert.