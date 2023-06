Gesundheitsexpertin: "Gestillte Kinder sind oft intelligenter – aber nur aus einem Grund ..."

Emily Oster betont: Auch wenn gestillte Babys später in der Schule besser abschneiden, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass das Stillen zu diesen Ergebnissen geführt hat – sondern möglicherweise vielmehr die Tatsache, dass sie von ihren Eltern mehr gefördert wurden. Diese Effekte lassen sich in Studien jedoch unmöglich herausrechnen.

Sie bezieht sich mit ihrer Aussage auf eine britische Studie, bei der eine Gruppe von etwa 5.000 Kindern, die zwischen 2000 und 2002 geboren wurden, von Wissenschaftlern begleitet wurde. Die Eltern der Kinder wurden gefragt, ob und wie lange die Kinder gestillt wurden. Diese Daten wurden dann mit den Ergebnissen der Schüler bei ihren Abschlussprüfungen analysiert, die alle britischen Jugendlichen im Alter von etwa 16 Jahren ablegen.

Studienergebnisse fragwürdig

Die Forscher fanden heraus, dass die Ergebnisse der Schüler besser ausfielen, je länger sie gestillt wurden (aufgeteilt in die Gruppen: weniger als zwei Monate, zwei bis vier Monate, vier bis sechs Monate, sechs bis zwölf Monate oder mehr als zwölf Monate).

Bei denjenigen, die zwölf oder mehr Monate lang gestillt wurden, fielen 19,2 Prozent durch die Prüfung, verglichen mit 41,7 Prozent derjenigen, die nie gestillt wurden. Und von denjenigen, die zwölf oder mehr Monate lang gestillt wurden, erzielten 28,5 Prozent ein sehr gutes Ergebnis, verglichen mit 9,6 Prozent derjenigen, die nicht gestillt wurden.

Auf den ersten Blick könnte man also sagen, dass Stillkinder tatsächlich die Nase vorn haben. Aber liegt ihr Vorsprung wirklich am Stillen? Oder vielmehr an der Tatsache, dass gestillte Kinder überwiegend besser gebildete Eltern haben?