Zweifache Mutter: "Ich bereue es zutiefst, meiner Stillberaterin blind vertraut zu haben"

Stillberaterinnen sind oft die einzige Ansprechperson

Die Stimmung kippte dann vollends, als es um das Thema Schlaf ging. "Ich habe erwähnt, dass die Einschlafbegleitung bei unserem Sohn oft eine Stunde dauern würde, weil er noch so viele Bücher lesen will. Daraufhin meinte sie, wir würden ihn verwöhnen. Wir sollten beide Kinder ins Bett legen und die Tür schließen. Dann würden sie zwar sicher weinen, aber irgendwann würden sie schon 'aufgeben'." Bitte was?!

Diese Art von "Schlaf-Training" ist schließlich mindestens umstritten. In ihrem Buch "Schlaf gut, Baby" weisen Kinderarzt Herbert Renz-Polster und Autorin Nora Imlau darauf hin, was mit Kindern durch eine solche Methode passiert: "Sie verfallen in das, was Biologen als Schutzstarre bezeichnen: Wer weder durch Kämpfen noch durch Fliehen weiterkommt, tut gut daran, Energie zu sparen. Und wer gelernt hat, dass sowieso keine Hilfe kommt, sollte nicht auch noch Raubtiere auf sich aufmerksam machen. Dass das Kind ruhig ist, heißt also noch lange nicht, dass es schlafen gelernt hat. Es hat gelernt, nicht zu protestieren."

Klingt ganz schön deprimierend, dass ausgerechnet eine Stillberaterin, die doch eigentlich für Bindung und Nähe steht, so einen (obendrein ungefragten) Tipp gibt.

Aber wenn Mütter ihrer Stillberaterin nicht vertrauen können – wem dann? Schließlich sind Stillberaterinnen und Hebammen für viele junge Mamas so etwas wie ein Leuchtturm, der ihnen in der turbulenten ersten Zeit mit Kind die Richtung weist. Allerdings gilt auch bei diesem Berufsstand: Nicht jeder Rat ist Gold wert. Doch worauf sollten Frauen bei der Wahl ihrer Stillberaterin achten?