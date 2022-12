So sieht Stillen wirklich aus ... diese Bilder machen Mamas Mut!

Wenn ich an meine Stillzeit zurückdenke, dann habe ich viele Bilder im Kopf, die mich wahnsinnig glücklich machen. Die sofort dieses wohlig-warme Gefühl in mir auslösen, das diese innigen verkuschelten Oxytocin-Momente zwischen Mama und Baby bereithalten. Aber: Ich kann mich auch noch zu gut an durchgestillte Nächte OHNE Schlaf erinnern. An schmerzende Brustwarzen. Und Still-Pausen auf der Parkbank bei windigen null Grad. An das Tandem-Stillen mit meinen Zwillingen – und nebenbei die großen Verrenkungen, um dem Großen sein Lieblingsbuch vorzulesen ...