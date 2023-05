Erziehung aus Sicht einer 108-Jährigen: "Ich kann nicht verstehen, wenn Mütter heutzutage ..."

Was heutzutage schiefläuft

Und es gibt noch mehr, dass Anjas Omas an der heutigen Zeit merkwürdig fanden. "Das mit den Handys haben beide Omas nicht verstanden. Warum man so viel Zeit damit verbringt oder neben den Kindern auf die Handys guckt. Wir saßen oft am Spielplatz und haben anderen zugeschaut. Dann hat meine Oma gesagt: 'Du, ich glaube, wir haben jetzt mehr von dem Kind gesehen als die Mutter selbst.'"

Auch das heutige Lernpensum sahen die Großmütter kritisch. "Sie haben sich gefragt, warum man als Kind schon so viel wissen muss. Wenn sie gesehen haben, was ich alles für die Schule lernen musste, haben sie gesagt: 'Das Leben ist doch auch noch zum Lernen da.' Sie meinten: 'Das ist viel zu viel. Es gibt doch noch anderes.'"

Und welchen Tipp würden Oma Mia und Oma Maria jungen Müttern mit auf den Weg geben? Da ist sich Anja sicher: "Sie würden sagen: 'Probiere alles selbst aus, finde deine Meinung und trau dich, aber sei respektvoll. Geht in die Natur und lasst euch Zeit. Das Leben ist so lang und alles findet sich zu seiner Zeit.'"