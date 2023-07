Papa rät: "15 Dinge, mit denen Eltern aufhören sollten, um endlich glücklich zu werden"

Gib einseitige Entscheidungen auf

Eltern haben oft das letzte Wort. Doch alle Beteiligten werden glücklicher sein, wenn auch die Kindern mitreden dürfen. Indem Kinder in den Entscheidungsprozess mit einbezogen werden, lernen sie, Verantwortung zu übernehmen und stärken ihr Selbstbewusstsein.

Gib negative Sprache auf

So oft am Tag hören Kinder, dass sie etwas nicht dürfen oder ihr Verhalten falsch ist – das kann ganz schön frustrierend sind. Dabei ist es ganz einfach, negative Botschaften ins Positive umzukehren. Statt: "Sei nicht so wild" können wir sagen: "Du hast so viel Energie, möchtest du noch draußen toben?"

Gib deine schlechten Erfahrungen auf

Wir alle sind durch unsere eigene Kindheit geprägt, und vermutlich sind nicht alle Erinnerungen durchweg positiv. Dennoch sollten wir vermeiden, unsere eigene Geschichte und unsere Ängste aufs Kind zu übertragen. Besser ist es, nach vorn zu blicken und unvoreingenommen in der Erziehung zu sein.

Gib es auf, aufzugeben

Wir alle machen Fehler, aber das bedeutet nicht, dass wir es nicht in Zukunft besser machen können. Egal, wie alt unsere Kinder sind – wir können ihnen zeigen, dass wir dazulernen und an uns arbeiten. Deshalb sollten wir niemals aufgeben, uns weiterzuentwickeln.