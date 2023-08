Hui oder Pfui: Angelutschte Speisen vom eigenen Kind essen?

5. Ausgespucktes Essen mit der Hand auffangen

Euer Kind hat während des Kauens im Mund bemerkt, dass da etwas bei ist, was es nicht essen möchte? Dann holt es das sicherlich genau in diesem Moment auch wieder mit den eigenen Fingern heraus und gibt es euch - und ihr, ihr haltet, weil es so schnell gehen muss, ganz fix einfach nur die bloße Hand hin, ohne weiter darüber nachzudenken und eine Serviette oder ein Haushaltstuch zu nehmen. Lecker! Und was soll ich jetzt damit?