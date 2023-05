Alexander wachte mit 3 Jahren einfach nicht mehr auf – ein Brief von seiner Mama

Für immer drei Jahre alt

Mit dir sind die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft mitgestorben. Lebenspläne die wir hatten, wurden einfach so ausgelöscht. Nie wieder wird es ein gemeinsames Aufwachen geben, kein Lachen, kein Spielen. Ich darf dich nie wieder trösten, wenn du traurig bist, dich nicht mehr tragen, wenn deine Beine müde sind vom vielen Laufen. Es wird nie ein "Wenn du eingeschult wirst ...", geben. Es wird keine Urlaube mit dir geben, in denen wir im Meer baden. Keinen Kindergarten. Keinen Sand in den Schuhen auf dem Spielplatz, kein Eis in der Sonne mit dir. Du wirst für immer drei Jahre bleiben.

Ich musste schmerzlichst lernen, irgendwie, völlig verloren in dieser viel zu großen, viel zu schnellen und viel zu lauten Welt weiterzuleben. Viele Menschen wechselten die Straßenseite, waren überfordert und fragten schon Wochen nach deinem Tod, ob ich nicht ein neues Kind bekommen wolle, denn das würde mir bestimmt helfen, dass bald alles wieder gut wird. Was die Menschen nicht wissen ist, dass du für immer fehlen wirst, dass dich niemand jemals ersetzen kann und wird. Dass du für immer deinen Platz in meinem Leben haben wirst und dass du für mich die Welt warst.