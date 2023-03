Reingelegt! Das sind die 11 lustigsten Aprilscherze für Kinder

… so ganz genau weiß man das nicht. Aber Fakt ist, wir nutzen den 1. April schon eine ganze Weile zum Veräppeln. Heutzutage gehört es sogar fast schon zum medial guten Ton dazu, sich einen möglichst lustigen Reinleger für Website, Zeitung oder Social Media zu überlegen, um die eigenen Leser und Follower hinters Licht zu führen. Auf Wikipedia lesen wir: "Erstmals überliefert ist die Redensart 'in den April schicken' in Deutschland 1618 in Bayern. (…) Der Begriff Aprilscherz bürgerte sich jedoch erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein." In Nordamerika feiert man den April's Fools Day übrigens auch.