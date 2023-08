Eine Mutter berichtet Unglaubliches: "Das passiert, wenn ich bauchfrei herumlaufe ..."

Alles nur ein Trend?

Der Mode-Trend Bauchfrei ist auf die 90er-Jahre zurückzuführen und spätestens seit diesem Jahr dank der gecroppten Kleidungsstücke wieder voll zurück. Es gibt sie in zahlreichen Farben, Formen und Variationen, ob Top, Pullover, Sweatshirt oder Blazer. Viele Frauen tragen derzeit beispielsweise ein Crop Top, also ein Top, das beliebig kurz geschnitten ist und über oder unter dem Bauchnabel endet. Es verhilft uns Frauen quasi zu einem Gefühl von Jugend, denn "damals" in der Schule haben schon viele von uns stolz ihren Bauchnabel in Szene gesetzt und bauchfreie Outfits getragen, vielleicht, um auch so auszusehen wie damalige Idole à la Britney Spears oder Christina Aguilera.

Und jetzt beweisen uns Promis, wie zum Beispiel Nicole Kidman oder das Curvy-Model Paloma Elsesser, erneut, dass bei diesem Modetrend garantiert für jede Frau das Passende dabei ist - Figur und Alter hin oder her. Denn das, was wirklich zählt, ist, dass du dich in deiner Haut super wohl fühlst. Und um das zu tun, brauchst du nun wirklich kein Sixpack!