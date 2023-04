"Bedtime Procrastination": Me-Time am Abend

Die Folge: ein schlechtes Gefühl – und große Müdigkeit

So weit, so normal also. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind: Richtig gut fühlen wir uns nach dem wochenlangen Rumsumpfen auf dem Sofa ja auch nicht. "Denn wenn wir immer unausgeschlafen sind, hat das natürlich einen großen Einfluss auf unsere emotionale und körperliche Belastbarkeit", so die Psychologin Miriam Junge. Ihr Vorschlag: Einen Kompromiss finden zwischen dem Selbstbestimmungsanteil, der in uns ganz laut ist und ruft "Jetzt bin ich aber dran!", und der Vernunft, die eben auf uns aufpasst und daran erinnert, was wir für den nächsten Tag alles auf dem Zettel haben. "Einen Mittelweg zu finden, um zu sagen: Ich habe beiden Anteilen gedient, das ist ideal." Und um diesen Kompromiss zu finden, kann Achtsamkeit helfen.

Was in uns wehrt sich gegen die Erholung?

Miriam Junge rät dazu, wahrzunehmen, welcher Anteil in uns eigentlich so laut ist – und warum. Horcht in euch hinein, wieso euer Wunsch nach Freiheit so groß ist, dass ihr lieber prokrastiniert und euch ablenkt, statt euch Erholung zu gönnen. "Eigentlich ist es auch schön, selbstbestimmt zu schlafen. Selbst zu entscheiden, dass man ins Bett geht, ist ja auch etwas sehr Achtsames und Wohltuendes", sagt Miriam Junge.