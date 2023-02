Wollt ihr "das Haus" für die Freunde eurer Kinder sein?

"Be that house!", motiviert Jeremy Serrano in einem Tiktok-Video, das kürzlich viral ging: Sei das Haus! Was er damit meint? Bei ihm herrscht immer volle Bude, neben seinen drei Kindern (12, 15 und 17 Jahre alt) sind auch deren Freunde häufig bei ihnen zu Hause. "Wir haben wirklich hart dafür gearbeitet, das Haus zu sein, in dem die Freunde meiner Kinder abhängen wollen", erzählt er.

"Puh, jeden Tag volle Bude?", war mein erster Gedanke, als ich das Video sah. Meine Tochter und ihre Freundinnen sind fünf Jahre alt, da wird es oft laut, wild und nach spätestens einer Stunde wollen sie Kinderdisco spielen – mit mir. Doch mit einem Satz macht mich Serrano dann doch nachdenklich: "Meine Frau und ich sind in die Leben unserer Kinder involviert. Wir bieten ihnen einen sicheren Ort im Chaos dieser Welt." Und mal ehrlich, gibt es etwas Wertvolleres, was wir für unseren Nachwuchs (und den anderer) tun können?