Hand aufs Herz: Diese Dinge habt ihr nur beim ersten Kind gemacht, oder?

1. Hygieneregeln überbewerten

"Neeeeeein, der Schnuller ist runtergefallen!!! Den müssen wir jetzt auf jeden Fall auskochen. Den können wir ihm auf GAR KEINEN FALL wieder in den Mund stecken!!! Nur unter kaltem Leitungswasser abspülen? Bist du wahnsinnig!???" So in etwa der Wortlaut bei Baby 1 ... während Baby 2 die Kuchenkrümel unterm Restauranttisch verputzt. Upsi, da wird auch schnell mal aus der 3-Sekunden-Regel eine 10-Sekunden-Regel, wenn das wütende Kleinkind den heruntergefallenen Keks uuuunbedingt noch essen will, während das Baby uns aus der Trage an der übervollen Drogeriekasse anbrüllt. Ahhh, erwischt!

2. In die Kursfalle tappen

Erst Babyschwimmen, dann zur Babymassage, Pekip, Delfi, Babyzeichensprache, Stillgruppe, Babyturnen ... waaaaah, stopp! Beim ersten Kind haben wir das vielleicht noch alles geschafft und auch gewollt. Schließlich ist man auch dankbar für andere Mami-Kontakte in der Elternzeit. Aber spätestens beim zweiten Kind merkt man schnell, dass das so gar nicht mehr machbar ist. Und eigentlich ist man dann nur noch froh über jede Minute Exklusivzeit mit Baby, die nichts mit Spül- oder Waschmaschine zu tun hat.