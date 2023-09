Spiel, Spaß und ein sorgfältig ausgewähltes Vorschul-Programm im Disney Channel

Medienexperte Thomas Feibel ergänzt zum Thema Medienerziehung bei Vorschulkindern: "Bei ersten Fernseherfahrungen junger Kinder ist es besonders wichtig, auf qualitativ hochwertige und altersgerechte Inhalte zu achten und nichts dem Zufall zu überlassen. Darum setzen sich Eltern gerade zu Beginn mit ihnen gemeinsam vor den Bildschirm, um herauszufinden, was ihren Jüngsten gefällt."

Beim gemeinsamen Schauen der Disney Channel Vorschulserien können Eltern ihre Kinder bei Themen rund um Freundschaft, Familie und Identitätsfindung begleiten und vielleicht die Welt auch ein bisschen durch die Augen der Kinder sehen.

"Junge Kinder können immer von guten Medieninhalten profitieren, denn sie sind neugierig und wissbegierig.", so Thomas Feibel. "Sie ziehen für sich aus allen möglichen Formaten nützliche Informationen heraus. So regen sie diese Inhalte zum Denken an und können durch kindgerechte Dialoge und Formulierungen auch ihren Sprach- und Wissensschatz erweitern. Dazu müssen es nicht immer allein Bildungsformate sein, sondern auch gute, altersgemäße Unterhaltung, die ihre Fantasie beflügelt und sogar ihre Empathie fördern kann. Schließlich geht es darin oft um für junge Kinder besonders wichtige Werte wie Freundschaft, Zusammenhalt oder Gerechtigkeit. Und richtig Spaß machen und lustig sein darf die Beschäftigung mit Medien natürlich auch."

Das gesamte Interview mit Medienexperte Thomas Feibel steht hier für Sie zum Download bereit.