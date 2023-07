Der Streaming-Sommer mit Disney+ für die ganze Familie

Ein fantastischer Sommer mit der Familie Madrigal, Luca, Remy und Miguel

Los geht es in einen wundersamen, verzauberten Ort tief versteckt in den Bergen Kolumbiens namens "Encanto". Hier lebt die ungewöhnliche Familie Madrigal, in der jedes Kind mit einer einzigartigen Gabe gesegnet ist, von Superkräften bis hin zur Kraft des Heilens. Jedes Kind außer Mirabel. Doch als sie herausfindet, dass ihr geliebtes Encanto in Gefahr ist, wird Mirabel bewusst, dass sie allein die letzte Hoffnung für ihre außergewöhnliche Familie und ihr wunderbares Zuhause sein könnte...