Dreifache Zwillingsmutter: "Als Alleinerziehende gehe ich durch die Hölle"

Ihren Job gab sie vor drei Jahren auf, und eine neue Stelle zu bekommen, ist in ihrer Situation alles andere als einfach. "Ich muss erstmal einen Arbeitgeber finden, der mich einstellt. Ich würde wahnsinnig gern arbeiten. Aber wir haben auch viele Facharzttermine. Die wenigsten Eltern mit behinderten Kindern können berufstätig sein."

Die Suche nach einem Therapieplatz ist aussichtslos

Durch den Tod des Vaters sind ihre Söhne schwer traumatisiert. "Oskar macht sich viele Gedanken, ob er den Papa mehr hätte besuchen sollen. Die Zwillinge haben bis heute wahnsinnige Verlustängste. Und sie spüren meine Sorgen." Auf einen Therapieplatz für die Jungen wartet Sylvia bis heute vergebens. "Das Kinderhospiz unterstützt Kinder, die Eltern verloren haben, psychologisch, und dafür sind wir sehr dankbar. Aber das reicht nicht aus", sagt Sylvia.

Auch sie selbst hat die Ereignisse noch lange nicht verarbeitet. Am Abend vor unserem Telefonat musste Sylvia in die Notaufnahme, ihr chronisches Magengeschwür bereitete ihr große Schmerzen. Das MRT sei auffällig gewesen, sagt sie. Doch Zeit zum Ausruhen hat sie nicht – auch nachts nicht. "Ein Hauptmerkmal von Oskars Behinderung ist, dass er nur im Zwei-Stunden-Takt schläft. Er schläft ganz schwer ein und nie durch, er ist alle zwei Stunden wach, auch in der Nacht." Eine große Belastung für Sylvia. "Ich habe dadurch inzwischen schon schwere Schlafstörungen entwickelt", sagt sie.