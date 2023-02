Mitgehört: Diese Familiengeheimnisse sollten Kinder garantiert nicht erfahren

Eigentlich sollten wir es aus unserer eigenen Kindheit wissen: Kinder kriegen deutlich mehr mit, was Erwachsene hinter (vermeintlich) geschlossenen Türen reden, als wir denken. Auf Reddit fragte kürzlich ein User die Community: "Was weißt du über deine Eltern, was du eigentlich nicht wissen solltest?" Und die Antworten sind teilweise wirklich krass!

Also, liebe Eltern: Wenn ihr mal wieder Geheimnisse zu besprechen habt, prüft am besten vorher, ob die Tür wirklich zu ist – und macht am besten noch laute Musik an.