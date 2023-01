Einsam als Babymama: "Ich denke mit Gruseln an diese Zeit zurück!"

Mütter dürfen auch mal fluchen

Dass die sozialen Medien Müttern Halt geben können, hat Luisa Herrling beobachtet, jedoch sollten sich Mütter auch davon abgrenzen können und sich erinnern, dass viele Profile nur eine Seite des Mutterseins zeigen: "Dadurch passiert es oft, dass sich Neu-Mamas mit anderen Müttern vergleichen und ein schlechtes Gefühl haben oder sich nicht gut genug fühlen." Es sei wichtig sich immer wieder zu sagen, dass man auch mal fluchen und sich das alte Leben zurückwünschen darf, denn das heißt ja schließlich nicht, dass man seine Kinder nicht liebt.

"Am Ende der turbulenten Zeit war ich mit meinem Sohn in einer Mutter-Kind-Kur zur Trauerbewältigung", erinnert sich Alexandra. Dort habe sie über sich selbst gelernt, wie stark sie sei und wie es ihr gelingt, aus jeder Situation das Beste für sich zu ziehen. "Das Wichtigste ist es, in sich hineinzuhören und sich selbst treu zu bleiben", sagt sie. Außerdem dürfe man eines nicht vergessen: "Du bist ja gar nicht allein. Du hast dein Kind. Du musst mit Baby einen gewissen Tagesablauf einhalten, also hast du einen Rahmen."

Selbstfürsorge ist wichtig

Was Mütter auf keinen Fall vergessen dürfen, ist sich auch um sich selbst zu kümmern, betont Luisa Herrling: "Ein Baby spürt genau, wie es der Mutter geht und wenn eine Mutter unglücklich, einsam und gestresst ist, überträgt sich das auf ihr Baby." Gelinge es einer Mutter, ihr Stressgefühl zu reduzieren und positive Energie zu entwickeln, wird sie gelassener und eben das spüre auch das Baby. Deshalb ermutige sie Mütter, auch immer an sich zu denken: "Selbstfürsorge für eine Mama ist nämlich das Beste, was sie für sich und ihr Kind tun kann."

Alexandra erinnert sich heute am liebsten an die schönen Momente mit ihrem Sohn, der ein unkompliziertes Baby war und es ihr einfach machte: "Wir waren eine tolle Einheit und sind es heute noch." Auch Mona und ihr Sohn, mittlerweile zweieinhalb Jahre alt, sind heute ein eingespieltes Team: "Wir passen so gut zueinander, ich bin jeden Tag gerne seine Mama."

Autorin: Nathalie Klüver