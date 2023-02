Über diese Eltern-Wörter werden wir lachen, wenn wir älter sind

Wir lachen über unsere Eltern, unsere Kinder über uns

Wisst ihr was? Möglicherweise werden sich unsere Kinder später einmal gründlich über unsere Erziehungsmethoden aufregen oder schlapplachen, genau so, wie wir es bei unseren Eltern tun. Und wenn wir – hoffentlich – einmal Großeltern sind, werden wir uns vermutlich auch über das ein oder andere wundern, was unsere Kinder mit ihren Kindern so veranstalten ...