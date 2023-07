Mut zur Lücke: Warum Eltern niemals alles im Griff haben können ...

Wieder was verpasst

Und letztes Jahr in der Vorschule, nach einem wirklich kalten Winter, hat mein Sohn traurig gefragt, warum alle anderen Kinder eine Schneehose in der Garderobe hätten, nur er nicht, er würde in der großen Pause immer so frieren (HIMMELARSCHUNDZWIRN, weil deine Mutter den Kopf voll mit TAUSEND anderen Sachen hat und EINMAL etwas wirklich Wichtiges vergessen hat, aber warum SAGST du denn erst drei Monate später etwas und nicht gleich am ersten Tag???).