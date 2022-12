Elternchats ohne Emojis? Geht gar nicht!

Ohne Smileys geht’s auch

Während ich darüber nachdenke, dass meine Freundinnen und ich zwar durchaus gern mit albernen Emojis um uns schmeißen, aber in der Tat keinen Smiley als Ironie-Hinweis füreinander benötigen, meldet sich mein Mann bei mir per WhatsApp: "Was wollen wir essen?", lese ich. Und scrolle dann durch unsere letzten Nachrichten von heute morgen, gestern, der letzten Woche. Da realisiere ich: Wenn ich mit dem Vater meiner Kinder texte, verwenden wir beide tatsächlich (so gut wie) keine Emojis!

Nach meinem neuesten Emoji-Wissen kann das nur eins bedeuten: Wir sind Seelenverwandte, die sich perfekt verstehen und ganz genau wissen, was der andere meint! Hach, ist das nicht romantisch? Meine Antwort an die Kita-Mutter habe ich längst vergessen, ich habe jetzt Wichtigeres in WhatsApp zu tun: "Burger?" schicke ich meinem Mann als Antwort. Und direkt hinterher ein dickes, rotes Herz.

Autorin: Silke Schröckert