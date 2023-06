Fünffacher Opa: "Mit diesem Erziehungsfehler machen Großeltern viel kaputt"

Mit den Enkeln in Verbindung bleiben

Er weiß, dass viele Großeltern auch Frust und Sorgen kennen: "Die Enkelkinder wohnen weit weg vom eigenen Wohnort, man sieht sich also nicht so häufig und bekommt bestimmte Entwicklungsphasen nicht mit. Oder es gibt Anlass für Sorgen. Gerade in diesen Zeiten ist das Leben – und insbesondere das von Familien mit Kindern – anstrengend. Wir alle haben drei Krisen zu bewältigen: Die Corona-Pandemie ist zwar vorbei, allerdings werden die Folgen immer deutlicher: Insbesondere die Kinder haben unter den Jahren der Corona-Einschränkungen gelitten. Seit 50 Jahren wissen wir, dass ein Klimawandel zu erwarten war. Jetzt ist er unübersehbar da mit einem erwartbar schlimmen Ende, jedenfalls für unsere Kinder und Kindeskinder. Und jetzt kommt noch der Krieg von Russland gegen die Ukraine hinzu, dessen Folgen wir schon spüren und dessen Ende noch nicht absehbar ist."

Auch er selbst sieht seine Enkelkinder nicht täglich. Um dennoch in engem Kontakt mit ihnen zu bleiben, hat er sich eine ganz besondere Methode überlegt: die sogenannte Enkel-Kiste. "Die Enkel-Kiste ist ein Karton, in dem ich zum Beispiel einen Rechenschieber, ein Faxgerät, einen Walkman und ein altes Telefon mit Wählscheibe aufbewahre. Ich habe es verwahrt, um damit den Kindern unbekannte Dinge zu zeigen und Geschichten dazu zu erzählen. So kommen wir miteinander ins Gespräch."

Erziehungstipps aus Opa-Sicht

Eines hat er durch seine zwölfjährige Erfahrung als Opa inzwischen gelernt: In die Erziehung mischt er sich nicht ein. Eine Empfehlung, die er auch anderen Großeltern geben würde: "Jeder Rat kann auch ein 'Schlag' sein, gegen die Erziehungsvorstellung der Enkel-Eltern. Für mich gilt dazu eine Regel: In Erziehungsfragen haben die Enkel-Eltern alleine den Hut auf. Das schließt nicht aus, mit den Enkelkindern die eigenen Lebens-Vorstellungen zu praktizieren und sie auch zu verwöhnen."