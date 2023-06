Bei aller Liebe: "Exklusivzeit mit nur einem Kind ist der größte Luxus!"

Was bedeutet Exklusivzeit eigentlich?

Exklusivzeit, also Zeit für jedes einzelne Kind, allein. Nur Mama und Kind. Oder Papa und Kind. Ohne die anderen Geschwister, die dazwischenquasseln. Die volle Aufmerksamkeit auf dieses eine kleine Menschenwesen. "Die haben sie doch alle verdient!" Da sind sich mein Mann und ich mehr als einig. Und wissen auch, wie enorm gut es allen tut, mal getrennt voneinander Unternehmungen zu starten. Alle fünf auf einem Haufen? Das klappt zwar mittlerweile viel besser als noch vor ein oder zwei Jahren. Aber das Aufmerksamkeitsbedürfnis von Kindern im Kita-Alter ist einfach unheimlich hoch, um diesen Fakt wissen wohl alle Eltern. Jeder will ausreden, Mamas Blickkontakt, auf Papas Arm. Ja, wenn diese Aufmerksamkeit tagtäglich genauso geteilt werden soll, wie die Packung Gummibärchen am Wochenende, dann ist mal mehr, mal weniger Familien-Stress vorprogrammiert.

Der Plan ist also da: Regelmäßige Exklusivzeit für jeden unserer drei Jungs. Aber die in unserer durchgetakteten Woche unterzubringen? Nicht gerade easy. Ja, ich plädiere unbedingt und in regelmäßigen Abständen für Exklusivzeit – in der Theorie. Um dann in der Praxis immer wieder an den strengen Anforderungen an mich als Mama zu scheitern.

Was für eine schöne Idee: der "Mama-Tag"

Gut, dass es andere Eltern gibt, die sich manchmal genauso hin- und hergerissen fühlen zwischen ihren kleinen Mini-Menschen. Und ihnen so gern gerecht werden würden, aber daran auch das ein oder andere Mal verzweifeln. Alex Flügel ist eine Mama-Influencerin, der ich schon eine ganze Weile folge. Ich mag ihren liebevoll-lockeren Angang ans Elternsein. Und nicht zuletzt auch ihren cleveren Humor. Sie hat drei Kinder in vier Jahren bekommen: zwei Jungs, dann ein Mädchen. Alle noch im Kita-Alter. Wie bei uns. Seit einiger Zeit schwört sie auf den sogenannten "Mama-Tag". An diesem Tag geht ein Kind nicht in die Kita, sondern begleitet Mama. Das heißt aber nicht, dass die dollsten Aktivitäten wie Zoo oder Freizeitpark aufgefahren werden. Die Kids sind einfach dabei, bei allem was Mama eben so vor hat. "...wir verbringen in erster Linie Alltag zusammen. Frühstücken, die Wäsche aufhängen, Sonderwünsche erfüllen, spielen ... einkaufen gehen, mal zu IKEA, oder irgendwas besorgen. Auswärts Mittagessen. All diese Kleinigkeiten sind schon so etwas Besonderes, vor allem wenn man sie mal eins zu eins und in Ruhe erlebt", erklärt die sympathische Mutter in ihrem Instagram-Post, den ich mir natürlich gespeichert habe. Es geht ihr allerdings nicht nur um die Bedürfnisse des Kindes, die an so einem Tag viel individueller erfüllt werden können und die erlebte Qualitätszeit, sondern auch um sich selbst: "Eine schöne Erfahrung für meine Mamaseele."