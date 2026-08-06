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Ferien-Ende, Kita-Start und Jobstress verstärken jetzt den Mental Load spürbar

Feste Verantwortung statt punktueller Hilfe und Pufferzeiten senken die Belastung nachweisbar

Wenn das Gefühl von Erschöpfung und Überlastung anhält, (ärztlichen) Rat einholen

Der Koffer ist noch nicht ganz ausgepackt, die lange Liste mit nötigen Besorgungen für den Alltag liegt schon auf dem Küchentisch und im Kopf läuft bereits die erste Telefonkonferenz der neuen Arbeitswoche. Wenn du gerade mit all dem überfordert bist, bist du damit nicht allein.

Warum der Spätsommer sich für Eltern anfühlt wie ein Belastungstest

Ferien-Ende, Kita-Start und Jobstress treffen in diesen Wochen oft gleichzeitig aufeinander. Kein Wunder, dass sich viele Eltern erschöpfter fühlen als vor dem Urlaub. Statt Erholung bleibt oft ein Gefühl von mentalem Jonglieren zurück, bei dem ständig gleichzeitig an Kitaplätze, Wäscheberge und Deadlines gedacht werden muss.

Dieses ständige Mitdenken hat einen allzu bekannten Namen: Mental Load. Gemeint ist die unsichtbare Denkarbeit, die neben den sichtbaren Aufgaben läuft – wer merkt, dass die Matschhose zu klein geworden ist, wer an den Zahnarzttermin denkt, wer im Kopf behält, dass am Freitag Kuchen für das Kitafest gebraucht wird. Diese Last macht müde, auch wenn äußerlich nichts Dramatisches passiert.

Was hinter der Erschöpfung wirklich steckt

Die Grenze zwischen normaler Erschöpfung und ernstzunehmender Überlastung ist fließend. Man spricht auch vom Eltern-Burnout, wenn über einen längeren Zeitraum mehrere Warnsignale gleichzeitig auftreten. Dazu zählen etwa dauerhafte Erschöpfung, Reizbarkeit, Schlafprobleme oder das Gefühl, dem eigenen Kind gegenüber emotional abgestumpft zu sein.

Wichtig: Wenn du dich darin wiederfindest, sprich mit Vertrauenspersonen, aber auch mit deiner Hausärztin, deinem Kinderarzt oder einer Beratungsstelle. Diese Gefühle sind ganz normal, sie verdienen trotzdem ernstgenommen zu werden.

Hinzu kommt oft ein zweiter Belastungsfaktor, der selten offen ausgesprochen wird: das schlechte Gewissen. Ob wegen des Jobs, der zu kurzen Sommerferien oder der Ungeduld am Frühstückstisch – Schuldgefühle gehören für viele Eltern zum Alltag. Ein einfacher, aber oft wirksamer erster Schritt: das Gefühl erst einmal wahrnehmen und versuchen, es zu akzeptieren, statt es sofort wegzudrücken oder zu bekämpfen. Das Gefühl darf da sein, ohne dass es gleich behoben werden muss.

Kleine Schritte, die im Alltag wirklich helfen

Es geht nicht darum, alles zu lösen, sondern darum, die Last spürbar zu verteilen und zu verkleinern.

Verantwortung statt Hilfe verteilen. Statt "Sag Bescheid, wenn du was brauchst" hilft es in der Partnerschaft/mit dem anderen Elternteil mehr, feste Zuständigkeiten komplett festzulegen. Wer ist wofür komplett zuständig, vom Erinnern bis zum Ausführen. Eine wöchentliche kurze Planungssitzung, in der ihr Termine, Einkäufe und Kita-Themen gemeinsam durchgeht, entlastet den Kopf, der sonst rund um die Uhr mitdenkt.

Übergänge bewusst gestalten. Ein bis drei Tage Puffer zwischen Urlaubsende und Kita- oder Jobstart können einen echten Unterschied machen. Kinder und Eltern kommen ohne Zeitdruck zuhause an, statt direkt vom Strandhandtuch in die Eingewöhnung zu stolpern. Ein kleines Willkommen-zurück-Ritual, etwa gemeinsam den Liebslingsspielplatz in der eigenen Stadt besuchen, Urlaubsfotos anschauen oder das Lieblingsessen, das im Urlaub nicht gab, zu kochen, macht den Übergang für Kinder greifbarer.

Alltag vorübergehend vereinfachen. Essen darf in dieser Phase einfacher sein, der Haushalt darf liegen bleiben. Kurze, feste Rituale wie ein gemeinsames Frühstück oder eine Mini-Familienbesprechung am Abend geben Kindern Sicherheit, ohne dass ihr euch selbst zusätzlich unter Druck setzt.

Kleine Ruhepausen fest einplanen. Zehn Minuten Kaffee in Stille, ein kurzer Spaziergang allein – das klingt banal, wirkt aber nachweislich entlastend, wenn es regelmäßig passiert statt nur als Notfallmaßnahme. Unterstützt euch in einer Beziehung gegenseitig oder fragt Familie, Freunde oder Nachbarn, konkret und gerade heraus ob sie regelmäßig für diese Viertelstunde aufpassen können.

Den Blick auf das Gelungene lenken. Ein kleines Erfolgstagebuch, in dem du täglich drei positive Momente festhältst, hilft, den Fokus von Defiziten weg auf eigene Stärken zu lenken. Das klingt nach wenig, wirkt aber gegen die Selbstvorwürfe, die sich in stressigen Wochen gern einschleichen.

Der erste konkrete Schritt für diese Woche

Du musst nicht alles auf einmal ändern. Wähle einen einzigen Bereich, den du diese Woche komplett abgeben oder vereinfachen willst, etwa die Kita-Kommunikation oder die Essensplanung. Sprich mit deinem Partner oder deiner Partnerin konkret darüber, wer wofür ab jetzt vollständig zuständig ist, nicht nur unterstützend. Entlastung beginnt nicht mit dem perfekten System, sondern mit dem ersten kleinen, ehrlichen Schritt.