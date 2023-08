Gemeinsames Essen mit Kindern: So nehmt ihr den Druck und fördert den Zusammenhalt

Gemeinsames Essen als Familie soll Spaß machen: So gelingt es euch!

Ein entspanntes und fröhliches Familienessen ist eine wunderbare Gelegenheit, die Bindung zu euren Kindern zu stärken und gleichzeitig gute Essgewohnheiten zu fördern. Doch wir wissen alle, dass es manchmal eine echte Herausforderung sein kann, die Kleinen zum Essen zu bewegen, insbesondere wenn sie wählerisch sind oder das Essen als lästige Pflicht empfinden. Dann wird das ganze Thema emotional aufgeladen und negativ wahrgenommen. Aber keine Sorge, wir haben einige hilfreiche Tipps für euch, wie ihr euren Kindern den Spaß am Essen vermitteln, den Druck nehmt und gemeinsame Mahlzeiten zu einer schönen Tradition machen könnt.

Tipp Nummer 1: Bunte Vielfalt auf dem Tisch

Kinder sind neugierig und lieben es, die Welt zu entdecken. Nutzt diese Neugierde und macht das Essen zu einem coolen Erlebnis für sie! Serviert bunte und abwechslungsreiche Gerichte, die nicht nur gut schmecken, sondern auch optisch ansprechend sind. Ihr könnt das Essen in lustige Formen schneiden, Gemüsesticks mit leckeren Dips anbieten oder gemeinsam kreative Snacks zaubern. Die Kombination von Farben und Geschmacksrichtungen wird die Aufmerksamkeit eurer kleinen Entdecker anregen, Spaß in die Sache bringen und in ihnen die Lust am Probieren wecken.