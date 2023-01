Gender Disappointment: Aber ich wollte doch ein Mädchen ...

Gender Disappointment als Krise

Ich bin felsenfest der Meinung, dass sich jeder, auch wenn es kaum jemand ausspricht, insgeheim eher ein Mädchen oder einen Jungen wünscht. Aber was passiert, wenn der Wunsch nach einem Geschlecht nicht erfüllt wird?

Gerne lächelt das die Gesellschaft weg: "Hauptsache gesund", eine politisch korrekte Antwort. Ja klar, wer wünscht sich denn kein gesundes Baby? Ohne jeden Zweifel steht die Gesundheit an erster Stelle. Doch es gibt eben auch eine zweite Stelle. Gender Disappointment beschreibt die Enttäuschung über das vermeintlich "falsche" Geschlecht. Dabei geht es nicht um einen kleinen Dämpfer der Euphorie, der schnell vergessen ist. Gender Disappointment beschreibt eine Krise, die sogar die Vorfreude auf das Kind überschatten kann. Seriöse Studien gibt es noch nicht. Aber laut Hebammen kann Gender Disappointment ernste Folgen haben: eine stockende Geburt, eine zögerliche Bindung zum Kind oder Probleme bei der Milchbildung.

Ich persönlich wollte mich erst bei der Geburt vom Geschlecht überraschen lassen. Einerseits, weil ich es so spannender und natürlicher empfinde. Andererseits, weil ich Angst hatte, auf dem Ultraschall Eier statt Eierstöcke zu entdecken. Ich wollte mich lieber auf die Hormone bei der Geburt verlassen, die all meine Sorgen wegwischen würden. Ich hoffte aus ganzem Herzen, dass es mir am Ende einfach egal sein würde, ob nun ein X- oder ein Y-Chromosom das Rennen gemacht hat. War es auch. Zumindest kurzzeitig. Nach dem Notkaiserschnitt fühlte ich mich einfach nur leer. Als ich meinen Sohn dann zum ersten Mal im Krankenhaus stillte, füllte sich mein Körper mit dieser Liebe, die einen vor Glückseligkeit explodieren lässt. Ich hatte einen Sohn. Er war goldig und ich erleichtert. Wenn er in seinem kleinen Beistellbett lag und sich sein Brustkorb ruhig hebte, dachte ich nicht an Söhne und Töchter, sondern an dieses wunderbare Herz, was kräftig in ihm schlug und meins zum Pochen brachte.