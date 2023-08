Diese 15 Küchen-Gadgets sind wahre Alltagshelden

Im Alltag mit Kind, besonders wenn es um das Thema Essen geht, kann es allen oft gar nicht schnell genug gehen. Verständlich, die Kleinen haben schließlich Hunger! Waren sie eben noch abgelenkt vom Spielplatz oder beschäftigt mit ihren Spielsachen, überkommt sie urplötzlich ein riesiges Hungergefühl. So groß, dass wir Eltern oft gar nicht schnell genug darauf reagieren können. Also fix einen Blick in den Kühl- und Gefrierschrank werfen, um zu schauen, was für Lebensmittel da sind und sich anschließend schnell Gedanken darüber machen, was heute auf den Teller kommt.